Inter, Spalletti indica la via della Champions. Icardi ancora titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Frosinone non ha mai segnato all’Inter e, in generale, a nessuna delle squadre che al momento del confronto stazionavano tra le prime cinque posizioni in classifica. E ancora: i ciociari tra le mura amiche hanno raccolto appena 8 punti, nessun’altra squadra in casa propria ha fatto peggio. Aggiungiamo pure che l’Inter gode di 5 lunghezze di vantaggio sul quarto posto (Milan, Atalanta e forse Lazio) ed ecco che la frittata comincia a prendere forma nelle menti di chi dalla sfida del Benito Stirpe si aspetta tre punti facili. O di chi invece crede che un pari, in vista di Milan-Lazio a San Siro, non sarebbe poi una sciagura. Spalletti per primo teme certi ragionamenti che presto definirà pericolosissimi. Prendiamo il calendario: da qui alla fine del torneo i nerazzurri affronteranno Roma, Juve (al Meazza) e Napoli (in trasferta), poi appunto Frosinone, Udinese e Empoli. Lasciamo perdere il Chievo. Le big - sempre motivate - da un lato, le piccole - in lotta per la salvezza - dall’altro. Bastano due calcoli per rendersi conto che la tanto agognata poltrona nell’Europa dei grandi non è poi così certa. Ecco perché i recuperi di de Vrij e Lautaro risultano fondamentali ed ecco perché quello di Brozovic altrettanto lo sarà. A tal proposito, domenica Borja, Gagliardini e Vecino lotteranno per due maglie da titolare. Nainggolan si piazzerà alle spalle di Icardi che, a meno di sorprese, partirà ancora dall’inizio. «Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League». Spalletti evidenzia (e in qualche modo costringe a tenere alta) la concentrazione. Marotta e Ausilio allungano la lista dei nomi (Darmian, Emerson Palmieri, Barella, Eriksen, Rakitic, Gundogan, Kroos, Xhaka, Lukaku, Dzeko), il tecnico toscano farebbe bene ad accorciare i tempi necessari a congelare il terzo posto.