Inter, Spalletti: "Innesti importanti. Lautaro si dividerà gli spazi con Icardi"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo la conferenza stampa è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Nell'Inter sono stati acquistati giocatori importanti, abbiamo fatto un gran campionato lo scorso anno e sono voglioso di entrare dentro a questo torneo per valutare le conoscenze della squadra e vedere come si sono integrati i nuovi. Vedo grande professionalità, quindi mi aspetto che siano migliorate le qualità del calciatori dentro le conoscenze che abbiamo dallo scorso anno. Non vedo quale dovrebbe essere il problema che non ci faccia costruire un'ottima squadra, penso che si faccia uno spettacolo corretto per quella che è la passione dei nostri tifosi".

Cosa si aspetta dalla squadra? "Voglio che la squadra entri in campo sapendo cosa fare, mostrando una mentalità forte, una ricerca per tutti i 95 minuti di vincere la partita, costruendo un blocco che possa arrivare fino in fondo per contendere gli obiettivi finali a qualsiasi avversari. Ci siamo preparati bene, anche quest'anno i nuovi innesti hanno fatto vedere di essere dei professionisti. Il livello del nostro campionato è cresciuto, complimenti alle società che hanno portato dei calciatori top. Ci sono dei ritorni che reputo importantissimi, come quello di Carlo Ancelotti. Prima invece era più attraente giocare in Premier o in Liga, ora si viene in Italia. E lo dimostra il fatto che sono cresciuti gli abbonamenti".

Lautaro è considerato un titolare? "Non so quando parlate di titolari a cosa vi riferite, le mie valutazioni sono diverse. Lautaro è un giocatore forte, fisico, ci mette sempre il ghigno in tutto quello che fa. Ha delle caratteristiche offensive, non gli puoi chiedere di andare alla bandierina, è un giocatore da settore centrale. Ci sarà da spartirsi un po' di spazi con Icardi, quando giocherà con lui. Può fare benissimo anche la prima punta".