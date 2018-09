Inter, Spalletti integrale: "Clamoroso il fallo di mano di Dimarco"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta interna contro il Parma, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così, iniziando dall'infortunio di D'Ambrosio che crea qualche problema in vista della Champions League: "L'infortunio di D'Ambrosio ci crea qualche problema, infatti gli avevo detto di fare attenzione. Purtroppo quando le cose ci girano contro è così. Skriniar può fare anche il terzino destro, l'abbiamo visto anche oggi che ha corsa in un episodio con Gervinho. C'è anche la possibilità di giocare a tre".

E' una sconfitta che toglie certezze?

"E' chiaro che se non riusciamo a vincere queste partite diventa difficile trovare delle motivazioni. Dobbiamo fare di più, perché se proponiamo questo contro il Parma - anche se a tratti abbiamo fatto bene - in realtà dobbiamo fare di più".

Il VAR non è intervenuto per il rigore chiesto per l'intervento di Dimarco:

"Non so come funziona, però il fallo di mani di Dimarco è clamoroso: è abbastanza chiaro. Il Parma ha fatto un po' di ostruzionismo, ma il braccio di Dimarco è clamoroso, lui la devia con il braccio aperto. Però a parte questo dobbiamo fare di più: i miei sono dei ragazzi bravi e modesti nel modo di fare, a volte si fa un po' di confusione, oggi abbiamo visto un po' la squadra spezzata. Poi c'è stato quell'eurogol, è stato bravo Dimarco".

Cosa manca a quest'Inter?

"Fino al gol oggi siamo stati lì. Poi ci siamo un po' insabbiati al limite dell'area, in qualche momento abbiamo sbagliato qualche situazione di troppo. C'è stata tensione, questo ci ha limitato, abbiamo anche avuto problemi di crampi. Non è un problema di preparazione a quest'Inter, però è un peccato vedere quelle spaccature nella squadra".

L'Inter può comunque fare di più:

"Bisogna essere bravi ad analizzare il nostro momento in maniera corretta. Sicuramente abbiamo possibilità superiori, poi io sono responsabile perché se diversi giocatori rendono al di sotto di quanto possono, anche l'allenatore è in discussione".