© foto di PhotoViews

C'è stato spazio anche per l'analisi della situazione di Ivan Perisic quest'oggi, in conferenza stampa, da parte di Luciano Spalletti: "Io con i giocatori ci parlo più di tutti, li conosco meglio di tutti e quello che so non lo racconto al di fuori dello spogliatoio. Su alcuni giocatori mi sembra si sia un po' esagerato. Perisic ha avuto la personalità di chiedere la cessione, Vecino non lo ha mai fatto. Ivan ha avuto difficoltà nella scelta perché è stato messo di fronte a una tentazione, ma già oggi era molto diverso da ieri. Vedremo se e quanto troverà spazio. Domani la formazione la darò in ritardo apposta..."