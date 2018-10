Inter, Spalletti: "Joao Mario ci farà comodo, Keita domani può fare l'ala"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della classica conferenza pre-gara, Luciano Spalletti, con la mediazione di InterTV, risponde alle domande che i tifosi interisti gli hanno inviato via Facebook: "Come si fa a mantenere alta l'attenzione? Dobbiamo fare un piccolo sforzo, metterci la testa e valutare anche quello che abbiamo fatto nelle precedenti situazioni dove abbiamo fatto un buon filotto e poi siamo incappati in qualche nuovo errore. Io la musica della Champions la sento anche domani a Ferrara. Joao Mario? Io tengo tutti in considerazione, ora è un momento felice da un punto di vista della disponibilità: questo accavallarsi di fatiche con le partite ravvicinate permetterà a Joao Mario di farci comodo. Keita da ala domani? E' possibile. I tifosi? Sono il perno trainante del movimento Inter, dobbiamo solo seguirli, loro sono lì ad aspettarci. Noi dobbiamo solo mettere in pratica i loro desideri", le parole riportate da Fcinternews.it.