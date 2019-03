Inter, Spalletti: "Keita? Non sarà facile averlo al 100% giovedì"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico dell’inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Keita Balde nella conferenza stampa post gara della Commerzbank-Arena, visto che tra una settimana a San Siro non potrà contare su Lautaro Martinez che sarà squalificato: “Dobbiamo vedere com'è andato l'allenamento di oggi. Non sarà facile recuperarlo al 100% contro la SPAL. Purtroppo siamo un po' in difficoltà ma la squadra dovrà tirare fuori qualcosa di super, il compitino non basta a questo punto della stagione, dobbiamo pensare al risultato che dobbiamo fare. La prestazione deve essere super, il record di quello che un giocatore può dare".