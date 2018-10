Inter, Spalletti: "L'area è casa di Icardi. Valero? Dovrei farlo giocare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha così parlato a Radio Rai dopo il successo nerazzurro in casa della SPAL: "L'avversario ha tenuto botta fino all'ultimo senza mai mollare. Siamo stati bravi a ripartire con convinzione di segnare anche dopo aver preso il pari. La squadra l'ha vinta con il carattere. Loro hanno cominciato a crederci e sono stati premiati per le insidie che ci hanno creato. Avevamo iniziato bene attaccandoli alti e soffocandoli. Abbiamo preso le misure giuste fino a quel momento del secondo tempo: la partita l'abbiamo condotta bene. Icardi? Mauro è fortissimo e lì dentro (in area, ndr) è casa sua. In quelle situazioni lì è il più forte, è perfetto. Borja Valero? È forte, un ragazzo eccezionale. E devo farlo giocare di più. Però ne ho anche tanti altri. Il fatto che determini anche solo per 5' è un vantaggio grosso per la squadra ed è una cosa da iniettare anche agli altri calciatori. Capisce tutte le situazioni al volo, sintetizzando sempre al meglio".