Inter, Spalletti: "L'esultanza? È stata un po' una liberazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di DAZN dopo Sampdoria-Inter 0-1 è intervenuto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: “La mia espulsione? Mi sono girato verso la telecamera per urlare gol, c’era lì il quarto uomo che mi ha detto di averlo fatto con troppo impeto. Era un gol importante, è stata un po’ una liberazione. Loro l’hanno interpretata come una cosa con troppa reazione emotiva. Questo modo di vincere secondo me dà poi seguito al carattere che ha mostrato la squadra nella partita precedente. Abbiamo dimostrato grande carattere rimanendo sempre in gara. Siamo l’Inter, dobbiamo andare a giocare le partite tutte sul filo del rasoio, giocandoci la vittoria fino all’ultimo. Il fatto di vedere la squadra sulla buona strada è chiaro che mi dà più forza per portare avanti il nostro disegno a livello tattico. Dobbiamo assicurarci che sia stato assorbito nella maniera corretta, così si ha più forza e disponibilità per metterlo in pratica”.

Ci ha colpito la scelta di salutare i vigili del fuoco. “Loro sono dei ragazzi che lavorano, sono sempre a disposizione, fanno un lavoro per essere a disposizione della gente comune, per questo gli si fanno i complimenti”.

Nainggolan su Ekdal è stata una scelta voluta? “Quando costruiscono gli avversari noi dobbiamo portare una pressione quando si decide di andare ad attaccare più alto e nella pressione ci sono elle scalature in avanti. Lui partiva su Ekdal e poi scalava in avanti”.