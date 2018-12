Inter, Spalletti: "L'importanza della gara si sente. Cercherò di avere Radja"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da Sky a margine della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato del confronto di Champions League contro il PSV: "Questa partita sostituisce per importanza quella con la Lazio del finale di stagione, è lo step successivo. Vale molto per la storia del club e per quello che sarà il futuro e la carriera dei nostri calciatori, oltre che mia. Si sente l'importanza di questa gara, sono straconvinto che ci sarà un comportamento corretto in base alle aspettative".

C'è il rischio di sottovalutare il PSV?

"Secondo me è l'errore che non dobbiamo assolutamente fare. Il PSV è una squadra di terza fascia, noi di terza. E poi loro vorranno mettere a posto la loro classifica, al di fatto che poi arriveranno quarti. Però un conto è arrivarci con dei punti, un altro con i risultati che hanno fatto finora. Poi ci sono sempre premi messi a disposizione delle società, i calciatori vorranno fare il bene di chi li paga e dare soddisfazioni al proprio pubblico".

Sorpreso dalla presenza di Icardi a Madrid?

"Non vedo quale sia la difficoltà. Anche a livello di orari ha fatto cose che non vanno a influire sulla sua performance. Non è andato a creare un problema alla disponibilità fisica che ha da mettere dentro la partita. È andato, essendo uno che la sente quella partita lì, ad assistere a uno spettacolo. È chiaro che il mio pensiero va dentro a un regolamento deciso dallo spogliatoio, in questo caso c'è l'autorizzazione della società e quindi tutto a posto".

Nainggolan può recuperare, Vecino no.

"Lui si è messo a calciare in porta a fine allenamento. Ha avvertito questa punturina, l'abbiamo lasciata lì un paio di giorni perché non sembrava niente di importante. Non migliorando, siamo andati a fare degli accertamenti e i dottori hanno visto che c'è il rischio che si vada incontro a un problema".

Asaomah in mezzo al campo?

"È una delle soluzioni che abbiamo. Cercherò di forzare la partecipazione di Naingggolan, abbiamo a disposizione una panchina fatta di titolari. Le risposte sono sempre dentro noi stessi, non si possono andare a cercare fuori. E noi ne abbiamo più di una".