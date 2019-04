Inter, Spalletti: "La mia permanenza? Devo dare il massimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa pre Juventus ha rilasciato una battuta sul suo futuro, con una permanenza più probabile rispetto a qualche settimana fa. "Io devo dare il massimo. Se sto dentro a questo miglioramento che la società ha in mente, allora va bene". Poi una parola sulla corsa Champions, con tante squadre in poche lunghezze. "Bisogna fare punti fondamentali, portare a casa risultati importanti in un campionato sempre più equilibrato, tante squadre sono cresciute con serietà e professionalità. Abbiamo ancora delle partite toste da giocare. Quelle che stanno dietro possono pure vincerle tutte".