Inter, Spalletti: "La scorsa estate promesse non mantenute sul mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, haparlato anche del rapporto con la dirigenza nella conferenza di oggi. ""Non c'era nulla da chiarire. Devo stare attento a come parlo per non creare problemi. La società deve stare attenta ai paletti, poi con i conti che abbiamo faremo il mercato e vedremo l'obiettivo. Quel che si è fatto l'anno scorso è che certe cose non sono state mantenute. Ora si riparte, ma chi parla di scudetto dovrà rendere anche conto. Non è detto che non si riesca a fare dei risultati importanti, ma mettersi in debito subito è lo zoccolo duro da cui si riparte in ogni discussione. Se non lo vincesse nessuno lo scudetto voi sareste più contenti, così falliscono tutti...".