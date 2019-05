Inter, Spalletti: "Lautaro è cresciuto. Grande carattere e forza mentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche di Lautaro Martinez: "Mi aspettavo la convocazione di Scaloni in Nazionale per la Coppa America. I discorsi vanno sempre nella stessa direzione, è giusto gli venga dato un ruolo importante. Fare una stagione così in un club come l'Inter, dà convinzioni a tutti delle quali Martinez si è cibato. E' certamente più forte di quando è arrivato qui: spicca il suo carattere, la sua forza mentale. Per questo è un calciatore da grandi club, lo sono tutti coloro i quali riescono a mantenere un confronto e non si fanno limitare dagli avversari e dai contesti".