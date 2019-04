Inter, Spalletti: "Lautaro e De Vrij dovrebbero recuperare per Frosinone"

Fonte: Fcinternews.it

Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Inte TV lo 0-0 ottenuto dalla Beneamata in casa contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un campionato imprevedibile. Adesso si è anche alzata la squadra salvezza, per cui quando vai ad affrontare quelle squadre lì diventa dura".

Ieri aveva definito un set-point questa gara: è ancora lunga?

"Sì, ma mi fanno ben sperare queste prestazioni della squadra. Si è giocato in maniera feroce e veloce, il pubblico si è divertito e ha apprezzato. Spesso si perdono dei palloni dove siamo in tre contro zero e si va a forzare la giocata anziché tentare di tenerla sul posto. Se c'è superiorità in questo settore, la tengo qui, non vado a metterla dove siamo in parità numerica. Giochiamo spesso troppo velocemente: se si fanno due tocchi in più si risolvono le cose".

A Frosinone spera di ritrovare Lautaro e De Vrij? Come sta Brozovic?

"Noi abbiamo da recuperare questi giocatori, perché come si vede poi succede sempre qualcosa. Di conseguenza, se ne abbiamo di più a disposizione diventa facile fare qualche sostituzione e dare qualche fiato nuovo. È chiaro che in determinati ruoli i giocatori sono importanti, perché uno come Brozovic difficilmente lo trovi: sa dare ordine e pulizia in mezzo al campo. Lautaro e De Vrij si dovrebbero recuperare, da mercoledì dovrebbero tornare a disposizione con la squadra".