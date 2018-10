Inter, Spalletti: "Lautaro-Icardi insieme, si può. Keita? Serve equilibrio"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Steven Presidente? A tutti deve far piacere. Conosco Steven e ho avuto la fortuna e la possibilità di incontrare anche il padre. Ho toccato con mano quale sia la grandezza della loro storia, dove si possono trovare cose bellissime da raccontare. La grandezza della loro passione, di quello che vogliono andare a costruire nell’Inter, devono essere una garanzia per me e per tutti i nostri numerosi sportivi. La famiglia è sempre a disposizione. La cosa fondamentale è che lui sembra volerti dire che chi vuol essere con me deve essere con l’Inter, deve essere l'Inter".

Su Keita: "Va messo in un contesto di formazione perché tutto deve essere in equilibrio, però Keita è bravo a ricevere palla e a fare quei famosi uno contro uno che vanno oltre alle capacità dell'avversari".

Sulla partita col Barcellona: "Le sconfitte creano la possibilità di crescere e lavorare, ogni buca ha la sua mazza. In questo caso noi non siamo stati passivi, ma siamo andati ad analizzare le cose che non sono andate bene e la risposta l’ha data la squadra nell'allenamento di ieri".

Sulla possibile coppia Lautaro-Icardi: "Ci sono delle caratteristiche da prendere in considerazione. Capita di non valutare quello che si potrebbe limitare per le qualità e le caratteristiche che hanno. Abbiamo tanti calciatori forti e vogliamo farli giocare tutti insieme. È sempre un contesto di equilibrio e di metterli nelle possibilità di esprimersi al meglio. Può succedere e sicuramente succederà. Possono giocare insieme e dipenderà dal momento che stiamo attraversando, dal contesto e dalla partita. A Barcellona non abbiamo concesso tantissimo. Certo abbiamo più potenzialità in mano, ma dopo l’1-0 non abbiamo concesso il fianco. Non è andato tutto male”.