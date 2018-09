Inter, Spalletti: "Lautaro Martinez domani può giocare"

Disse a sorpresa Aurelio De Laurentiis, in un caldo pomeriggio di metà luglio a La Repubblica, che "Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". Sì, proprio il Fenomeno portoghese, l'acquisto del secolo della Juventus che per tre cifre e tanti zeri al seguito lo ha strappato...

Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

Arsenal, Ramsey via a gennaio per evitare di perderlo gratis

Arsenal, assalto a Banega con i soldi risparmiati per il rinnovo di Ramsey

CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

Man United, lo spogliatoio non ha preso bene le dichiarazioni di Mourinho

Barcellona, Umtiti rischia un lungo stop per problemi al ginocchio

Real Madrid, problemi fisici per Marcelo: salta il derby

Barcellona, massima fiducia in Valverde: "Molto contenti del suo lavoro"

Liverpool, Klopp: "Provo a recuperare Van Dijk. Hazard non immarcabile"

CD Nacional, contratto annuale per Fernando Tissone

Contro il Cagliari Lautaro Martinez potrebbe giocare la sua seconda gara da titolare, dopo l'esordio contro il Sassuolo. Ne ha parlato, pur senza sbilanciarsi, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti : "È un giocatore importante in fase offensiva, tosto caratterialmente. Dobbiamo riuscire a mantenerlo così perché qualche volta qui poi i giocatori perdono qualcosa. È successo e per questo lo proteggeremo. I nuovi arrivati ci stanno dando una mano. Con la loro qualità dobbiamo riuscire a mettere tutta la nostra forza. Domani può giocare".

