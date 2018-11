Inter, Spalletti: "Lautaro Martinez un guerriero, bravo a giocare negli spazi"

“Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,...

Tifosi a Zhang, ama l'Inter come noi

Chievo, i convocati di Ventura per il Sassuolo. Hetemaj c'è

Il doppio ex Rosi: "Fiorentina da Europa League, Roma indebolita"

Sampdoria, i convocati per il Torino: recuperano Murru e Defrel

P. Sousa torna al Franchi per Fiorentina-Roma: "Felice di essere qui"

Sassuolo, i convocati per il Chievo: out Babacar, Boga e Bourabia

Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

David Beckham: "Momento di cambiamento per il Real Madrid"

Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

Martorelli: "Napoli pronto per una grande stagione. Mertens alla Bebeto"

"Questa era una partita dove il risultato doveva essere obbligatoriamente portato a casa, per mantenere il passo delle altre squadre. Quando si ha un gruppo solido e compatto, il mio lavoro diventa più facile: i ragazzi sanno cosa vuol dire essere professionisti, stanno facendo a grande intensità le cose che gli vengono richieste. Oggi hanno dato delle soddisfazioni ai nostri tifosi", dice Luciano Spalletti dopo il successo sul Genoa col un rotondo 5 a 0. "Lautaro Martinez per tutta la partita ha fatto molto bene: è un guerriero, nella presa di posizione dà il meglio di se stesso. Ha giocato una buonissima partita, attaccando meno la profondità ma venendo molto spesso verso il basso negli spazi".

