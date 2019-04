Inter, Spalletti: "Lautaro o Icardi? Stiamo cercando il pelo nell'uovo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone parlando anche di Icardi e Lautaro: "È stata la squadra a riassettarsi subito con Icardi o è stato lei a dare indicazioni diverse dal solito? I top player trovano sempre la soluzione a tutto. Icardi e Lautaro sono due attaccanti centrali, possono giocare insieme in determinati momenti della partita. Poi è chiaro che uno attacca la porta in maniera più feroce, l'altro ha più qualità nel venirsi a prendere il pallone. Stiamo però cercando il pelo nell'uovo. Non è servito nessuno sforzo alla squadra per adattarsi. Cosa mi fa scegliere tra Lautaro e Icardi? Potrei avere lo stesso dubbio con tanti giocatori in rosa, si fanno gli stessi ragionamenti".