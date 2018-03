Inter, Spalletti: "Lavoro di squadra, Brozovic determinante quanto Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Rai Due dopo la vittoria contro il Verona. "Se riusciamo a mettere la qualità come nelle ultime partite e si riesce a rimanere accessi per tutta la gara siamo pronti per il trittico di partite decisive per la Champions. Sul secondo gol di Icardi quello che diventa fondamentale è il recupero palla di Perisic, è il fare qualcosa di squadra con tanto di rincorsa sull'avversario e mettere il pallone per il compagno. Quando si fa gol è tutta la squadra a giocare bene, è chiaro che sia Perisic che Icardi sono due calciatori forti che però hanno bisogno della squadra. La qualità vera della squadra è determinata dal fatto che ci ho messo troppo a mettere Brozovic in quella posizione e da lì che Gagliardini ne trova beneficio. Queste pulizia del croato è uno sbocco importante quanto i gol di Perisic e Icardi e ci ho messo troppo a capirlo. Rafinha? Ci rallenta a volta la possibilità d'azione perchè deve prendere ancora confidenza con questo tipo di calcio. Nel primo periodo hanno fatto bene anche altri calciatori, un giocatore come Brozovic può essere determinante. Vivo tranquillo il mio ruolo perchè sento la fiducia della società trasferendo loro la mia serenità".