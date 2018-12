Inter, Spalletti: "Le assenze? Abbiamo una soluzione a tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la consueta conferenza stampa Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il PSV ai microfoni di InterTV: "Giudico ottimo il percorso fatto sin qui. Proprio per questo, abbiamo delle possibilità in chiave qualificazione in un girone che tutti noi abbiamo definito durissimo all'inizio. Quello che sarà la mia vita me lo gioco da qui in avanti: non ho la possibilità di metterci dentro il passato. Tutte le attenzioni, dunque, vanno messe in questa direzione: bisogna vincere la partita di domani sera, quella più importante da quando sono arrivato qui. E che sostituisce la partita contro la Lazio dello scorso campionato. Noi abbiamo sognato di poter giocare partite di questo genere. Le assenze? Abbiamo a disposizione 18 calciatori, che sono tutti titolari della nostra rosa. Pertanto, andremo a trovare una soluzione tenendo conto delle nostre qualità e caratteristiche. Noi abbiamo sempre la soluzione a tutto, bisogna soltanto andarla a trovare".