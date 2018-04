Inter, Spalletti lo sa: nel torneo dei dettagli può ancora cambiare tutto

© foto di Federico Gaetano

Certo vista la classifica dell’Udinese, a questo punto della stagione, la scoppola dell’andata a San Siro subita dai friulani brucia ancora di più. Ma fosse solo quella a scottare. C’è (nell’ordine) il successivo kappaò di Reggio Emilia, il pari di Firenze, la fredda frenata di Ferrara, lo stop al Meazza col Crotone di Zenga, il black out di Marassi e il ceffone dell’ex in maglia granata Ljajic, costato all’Inter la quarta sconfitta nel torneo. E sabato è arrivata anche la quinta. Peccato, davvero. I nerazzurri, contro la Juventus, sono stati protagonisti della miglior prestazione stagionale, fatta di cuore, coraggio e straordinario sacrificio. Prova chiaramente avvalorata dal fatto che, gli uomini di Spalletti, hanno giocato in inferiorità numerica praticamente per tutto il match, se si mettono in conto gli undici minuti totali di recupero. La forza dei campioni d’Italia e la gestione precaria della classe arbitrale hanno avuto la meglio su una squadra a cui nessuno può davvero dire nulla. Semmai qualcosa la si potrebbe chiedere a Spalletti il quale, invero, ha prontamente ammesso gli errori nei cambi testimoni di un piccolo grande disastro tattico.

Detto che col senno di poi sono bravi tutti, che certe scelte prese dai direttori di gara appaiono francamente incomprensibili e che, non da ultimo, restano ancora tre battaglie in calendario da affrontare, l’Inter purtroppo di passi falsi ne ha commessi parecchi. È vero che le ingiustizie pesano di più in relazione al momento e all’avversario, ma se al tramonto del campionato ci si trova a -4 da un posto in Champions le ragioni non possono che essere essenzialmente molteplici. Che elencarle in effetti serve a poco, laddove una squadra perfetta nel calcio ancora non esiste, fino a prova contraria. Di sicuro i dettagli fanno la differenza. Sempre. Fino all’ultimo triplice fischio del campionato. Per questo motivo Spalletti confessa prima i peccati, riconosce poi le possibili conseguenze e, in ultima istanza, lancia un’ulteriore sfida alle concorrenti romane: «Noi non molliamo». Lui lo sa che, in fondo, può ancora cambiare tutto.