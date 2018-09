Inter, Spalletti: "Loro gol casuale. Abbiamo concesso troppo palleggio"

Fonte: FcInterNews

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti analizza i 90 minuti che hanno condotto al successo sulla Fiorentina anche a InterTV: "Secondo me abbiamo fatto molto bene. Non benissimo in fraseggio, lì abbiamo perso molti palloni e la Fiorentina ci ha creato molti problemi, facendoci perdere tante energie. Siamo scesi in campo per vincere la partita anche se non siamo stati sempre ordinati. Abbiamo rischiato qualcosa, ma va detto che loro hanno trovato il gol in modo casuale. Loro sono forti e bravi, noi gli abbiamo concesso un po' di palleggio che non dovevamo, ma abbiamo creato altrettante situazioni da gol e ne abbiamo fatti due".

Ora testa al Cagliari.

"Stasera mi sono comportato bene e ci sarò (ride, ndr). Le partite sono tante, ma abbiamo esperienza e la vogliamo mettere a disposizione dell'Inter. La squadra è salita a ogni livello".