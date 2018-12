Inter, Spalletti: "Loro non sbagliano nulla, noi troppe leggerezze"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, è intervenuto al termine del match perso contro la Juventus. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport:

Non avete avuto cattiveria? "Io partirei dalla partita, nel senso che va giocata in un certo modo. Bisogna essere costanti e continui. Noi abbiamo fatto bene, siamo tornati bene in difesa. Ma ci sono delle situazioni in cui abbiamo avuto delle interpretazioni sbagliate. La Juventus non sbaglia mai niente. È chiaro, se passi in vantaggio quello può fare la differenza. Ma in uscita abbiamo sbagliato troppo, il pallone non arrivava e non scorreva. Queste cose qui fanno poi la differenza, non si riesce ad essere costanti. Poi c'è la leggerezza, ma la partita è stata condotta per larghi tratti in maniera corretta. In alcuni momenti le letture sono state approssimative. Loro anche sanno giocare con mestiere, prendono un fallo e perdono 5 minuti".

Icardi? "Ha fatto quello che doveva fare, stasera è stato molto più bravo di altre volte a venire incontro e appoggiare sull'uomo a sostegno. Da lì siamo riusciti ad entrare bene".

Ti sei arrabbiato sul gol. "È quello che è un po' l'atteggiamento che ci succede, alleggeriamo la pressione. In quel momento prendi il gol e non riesci più a recuperare. In quel frangente stavano parlando, non eravamo allineati. La linea difensiva, al momento del calcio, deve andare verso la porta".

Il cambio di Politano? "Spesso c'è un'inversione di ruoli tra attaccante e terzino. Nello scambio ci abbiamo messo del nostro, loro poi sono bravi in questo. Se gli dai uno si prendono uno, se gli dai dieci, loro prendono dieci. È da inizio anno che sbaglio le sostituzioni. Cercavo più palleggio, ma poi è Borja Valero che ti dà maggiore qualità. A volte si buttano dentro delle palle ma non siamo pronti: in alcune letture dobbiamo fare passi in avanti".

Dormirà per il palo di Gagliardini? "Io non dormo fino a sabato prossimo. Le notti sono per voi (ride, ndr)".