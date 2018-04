Inter, Spalletti: "Lottiamo per la Champions fino all'ultima gara"

Le sue parole a Sky

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria con il Chievo è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Icardi e Perisic sono due giocatori nostri, importanti per la squadra. E' la completezza del gioco che fa la differenza. Abbiamo mollato un po' alla fine e siamo andati in difficoltà".

La trasferta con la Lazio sarà la gara decisiva? "Non lo so, ma ce ne sono altre davvero importanti. Magari nel giro di due gare una squadra fa sei punti, l'altra uno ed esce fuori da tutto. La squadra si è resa conto di essere nelle possibilità di arrivare fino in fondo a lottare".

Sullo scontro diretto Juve-Napoli: "Me lo gusterò. A me fa piacere vedere questo entusiasmo del Napoli quando parte, vedere la gente coinvolta così emotivamente. E' il bello del calcio, più succede e meglio è".

Su Rafinha: "Ha fatto una grandissima partita, tiene palla e fa salire la squadra. Oggi ha fatto contrasti e chiusure. Noi a volte ci mettiamo comodi, ma lui invece è sempre bravo a gestire e far salire la squadra".

Cosa manca all'Inter per colmare la distanza con Napoli e Juve? "Abbiamo cominciato a lavorare quest'anno. C'è una squadra che può lottare per entrare a far parte della classifica nobile. Strada facendo si viene a conoscenza di più cose e si può migliorare. Non sarà un lavoro facile, ma ora mi sembra prematuro e ingrato verso i calciatori".