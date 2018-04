Inter, Spalletti: "Meritavamo la vittoria, eravamo in deficit nel finale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nei minuti finali contro la Juventus. "La squadra ha retto a qualche assalto finale della Juventus, eravamo un pò in deficit di fiato e di forza poi l'episodio del tutto casuale della rete di Higuain. C'è la delusione di aver preso il pari e poi la sconfitta in questo modo. Icardi non stava bene nei minuti finali, Perisic poteva fare ancora qualche strappo poi alla fine viene fuori che la sostituzione è sbagliata e si pagano le conseguenze. La squadra meritava la vittoria, abbiamo fatto una partita intensa e di sacrificio e la linea difensiva si era comportata benissimo. C'era da scalare in avanti e fare il tre contro tre, ci stavamo ritagliando un risultato importantissimo".

C'era una squadra che meritava di più, ha pensato di poter andare anche sul 3-1?

"C'era la palla di Candreva per Icardi, ci credevamo. Alcune situazioni in area di rigore l'abbiamo prese per i capelli. Poi anche se sembra tutto casuale la manciata dei minuti finale diventa decisiva. Il conto della gestione lo paghi proprio negli ultimi minuti".

Oggi forse si è vista l'Inter migliore?

"E' pesante da gestire il mancato risultato come avvenuto stasera, alcune volte siamo stati superficiali ma i calciatori non sono menefreghisti per il proprio club ed i tifosi. Hanno cuore ed un'anima, poi c'è il fatto di voler dare delle gioie ai propri sostenitori visto il grande pubblico di Milano. Loro subiscono tutte queste situazioni".