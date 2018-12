Inter, Spalletti: "Messo qualcosa in più. Brozovic out? Rientra Radja"

Fonte: fcinternews.it

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla anche a InterTV al termine del match vinto nel finale contro il Napoli: "Stasera abbiamo fatto una buona partita e devo dire che la squadra non ha mai fatto male nell'ultimo periodo, anche se poi i risultati diventano fondamentali. Stasera, contro una squadra forte come il Napoli, forse abbiamo messo qualcosa di più. Abbiamo ragionato in maniera corretta, forzando nel primo tempo e andando a recuperare palla alta, mentre nella ripresa ci siamo abbassati e difeso da blocco squadra, sintomo di grande maturità viste le energie spese".

Quanto c'è di Pazza Inter nella traversa iniziale e nel gol finale? "Sono episodi, ma dentro c'è una partita sviluppata molto bene".

Trenta gol in campionato, 12 dei quali nei minuti finali. Un sintomo che la condizione fisica è perfetta. "Abbiamo fatto bene stasera anche sotto l'aspetto della corsa, sebbene abbassiamo il nostro livello in alcuni momenti. Però, anche al di là di quello che mi aspettavo, dopo un periodo un po' opaco siamo ripartiti forte".

Brozovic salterà Empoli per squalifica. "Però Joao Mario è salito molto, Borja Valero è fortissimo finché ce la fa. E poi rientra Nainggolan. Siamo a posto".