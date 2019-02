Inter, Spalletti: "Mi aspetto una reazione da Nainggolan. Keita ok"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, ha fatto il punto sui giocatori che hanno avuto problemi fisici nelle ultime settimane: "Keita sarà a disposizione dalla prossima partita: quando non giochi per un periodo lungo poi serve qualche giorno in più. In una mezz'ora però può darci un contributo. Nainggolan l'ho visto sempre meglio, da lui mi aspetto grandi reazioni perché ha un passato nel quale ha dimostrato le sue qualità. Sa gestire le pressioni e deve mettere a disposizione ciò che sa fare. Borja non è a disposizione, pensavamo il suo infortunio fosse più leggero. Persiste la sua infiammazione".