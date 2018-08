Inter, Spalletti: "Nainggolan convocato. Keita sempre più dentro"

Szczesny 6 - Ordinaria amministrazione, nessun intervento da super lavoro. Cancelo 6,5 - Primo tempo così così, nel secondo brucia la fascia praticamente ogni azione. L'assist del due a zero è moralmente suo. Bonucci 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla contro Immobile, che conosce...

Torino, Mazzarri tuona: "Chi non si rende utile sta fuori, chiunque sia"

Verso Udinese-Samp, tre uomini per due maglie sulla trequarti friulana

Inter-Brozovic, al via le trattative per l'adeguamento del contratto

SPAL, Semplici: "Parma, qualità in attacco ma non cambieremo modulo"

Napoli-Milan, formazioni: esordio per Ospina, Gattuso lancia Borini

Mihajlovic, caso-Sporting al Tas di Losanna: "Mai accaduto in 30 anni"

Parma, D'Aversa: "Biabiany out con la Spal per problema fisico"

Milan, Biglia: "Speriamo Higuain possa fare bene come ha fatto qui"

Bosco: "Juve, gioco rivedibile. Dybala no in panchina"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla delle condizioni di Radja Nainggolan e dei singoli in vista della gara contro il Torino. "Nainggolan? E' convocato, ma bisogna stare attenti. C'è uno staff di qualità che lo sta seguendo e che dà valutazioni costanti. Dei rischi ci sono, vedremo domani. Come sta il gruppo sul piano fisico? Bene escluso Radja. Keita è sempre più dentro. Il Torino contro la Roma ha giocato un match corretto e misurato, mostrando qualità e idee precise con le ali molto alte. Queste attenzioni sulla marcatura preventiva sarà determinante visto quanto successo a Reggio Emilia".

