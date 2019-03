Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht Francoforte, ha parlato anche dell'assenza di Radja Nainggolan, rimasto a Milano dopo aver accusato un problema muscolare: "Dispiace che non ci sia ma la cosa che mi fa più dispiacere è quella di lasciare a casa i giocatori che sono fuori lista. Per il resto in campo ci va sempre l'Inter, anche se manca un calciatore o un altro. Dobbiamo far vedere che siamo una squadra forte".