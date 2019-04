Inter, Spalletti: "Nainggolan in campo perché volevo vincere"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha analizzato così in conferenza stampa il pareggio con l'Atalanta: "Perché Nainggolan al posto di Brozovic? Per lo stesso motivo di D'Ambrosio e non Cedric, di Asamoah e non Dalbert... Siccome loro vengono addosso negli attacchi uomo contro uomo, volevo dar fastidio con l'inserimento di un uomo, come accaduto con Vecino a inizio partita. Nainggolan è maestro nel fare queste cose e dato che volevo vincere ho puntato sui suoi inserimenti"

Siete più vicini al traguardo?

"Allo stesso modo di quando abbiamo giocato le precedenti partite, dobbiamo fare buone prestazioni e stasera l'abbiamo fatta. Per me è un buon segnale che si possa andare avanti, sono le prestazioni, l'impatto, la forza della squadra nel giocare insieme e soffrire a essere fondamentali".

Dietro c'è un gruppone, teme un avversario in particolare?

"È un campionato condizionato da queste impennate e cadute senza avere una linea coerente del prossimo risultato: la Roma ha fatto una grande vittoria, la Lazio sembrava metterci in difficoltà dopo aver vinto qui, il Milan sembrava impossibile da battere...".