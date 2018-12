Inter, Spalletti: "Nainggolan non è fuori rosa. Tornerà tra 2-3 giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, nella presentazione della partita contro il Napoli a Inter TV, ha parlato dell'esclusione - per motivi disciplinari - di Radja Nainggolan. "Ci spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, fuori da questa partita poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il colpevole ma noi dipendiamo e siamo l'Inter di Zhang ed è l'Inter di Zhang che ha presto questa decisione e io devo far rispettare le regole. Ma dopo questi 2-3 giorni Nainggolan rifarà parte della squadra e aspettiamo il suo contributo".