Inter, Spalletti: "Nainggolan può darci tanto, ma non dipendiamo da lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna del rientro di Radja Nainggolan: "Se sei una squadra forte non puoi dipendere da un giocatore solo, anche perché vorrei far girare tutti per avere sempre forze fresche. Lui ha qualità che nella passata stagione non avevamo, ha queste vampate di aggressività e velocità di idee, sviluppo dell'azione, che ci può dare qualcosa. Ma questa squadra deve essere ed è forte anche se ci manca un calciatore o un altro".