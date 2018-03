Inter, Spalletti: "Non c'è più tempo, servono vittorie. Serve più qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo lo 0-0 arrivato contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva:

Inter tosta: è soddisfatto?

"La squadra ha fatto una buona partita in generale, non si è mai allungata, è rimasta sempre compatta, recuperati molti palloni creando presupposti per ripartire e non ha sofferto il Napoli che da due tre stagioni si vede cosa sta facendo".

Maggiore concentrazione con le grandi?

"Il fatto è che noi abbiamo fatto buone partite diverse volte soprattutto contro grandi squadre ma non abbiamo mai avuto qualità di gioco importanti, facendo girare la palla in velocità nello stretto, sotto l'aspetto della qualità tecnica bisogna fare qualcosa di più".

Giocate meglio contro una squadra che fa la partita?

"E' un'analisi corretta, sotto l'aspetto della tecnica a paragone col Napoli ne abbiamo di meno, noi perdiamo troppi palloni per il livello di calcio che dobbiamo esibire e il livello di classifica che ambiamo ma se si riesce a stare compatti, viene fuori una buona prestazione ma quando vai a giocare per ripartire abbiamo riperso tanti palloni, se fossero stati a parte invertire ci sarebbero stati dei problemi".

Su Borja Valero in panchina?

"Ha fatto bene per un lungo tratto ora ha un po' di affaticamento, un po' di calo, dà continuità a questo muovere la palla con qualità ma per quanto riguarda il gol, l'imbucata, l'uno contro uno, ha meno caratteristiche. In base a quello che era successo questa settimana, lui l'ha subita un pochettino di più di tutti ma Brozovic ha fatto una buonissima partita, Rafinha sta migliorando partita dopo partita, poverino uno che non gioca da due stagioni... lo si carica di responsabilità, che non dovrebbe essere caricato ma lui sa giocare a calcio, nello stretto con qualità".

Cambio di passo tra il primo e secondo tempo?

"Noi dobbiamo provarci sempre, visto la posizione che ci avete collocato dall'inizio per essere bravi a infondere tensione alla squadra, dobbiamo arrivare quarti e dunque dobbiamo vincere. Con tutto il periodo dove non abbiamo vinto ci hanno rimontato tutti e ora non abbiamo più tempo, non abbiamo più possibilità di gestire. Abbiamo 7 gare fuori casa e 4 in casa, per cui dobbiamo vincere per arrivare quarti, dobbiamo lavorare e sapere per quale motivo si veste questa maglia".