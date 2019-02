Inter, Spalletti: "Non mi sento in bilico. La società è stata chiara con me"

© foto di PhotoViews

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle parole di Beppe Marotta che gli ha ribadito la fiducia: "Non so cosa abbia detto di differente di quanto non abbia sempre detto a me. Il messaggio della società è chiaro per quanto mi riguarda. Ci siamo legati per tre anni in estate perché eravamo consapevoli sarebbe stato un percorso che necessita di più tempo rispetto alle aspettative. Non è mai cambiato nulla e mi fa piacere sia lo stesso anche per il club. Niente e nessuno potrà fermare le cose che abbiamo in mente di realizzare. Le risposte non dobbiamo darle solo ai giornalisti, ma prima di tutto alle partite che andremo a giocare. Serve fare risultati e velocemente".