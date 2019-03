Inter, Spalletti: "Non pensiamo al derby. Gli assenti non contano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht: "Dobbiamo essere ispirati a fare bene e dobbiamo anche stringere i denti. Se daremo tutto porteremo a casa la partita, non contano gli assenti ma quelli che ci sono, che devono produrre un calcio che possa darci la possibilità di vincere. La gara sarà uguale a quella dell'andata, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo e comandare il gioco. Nella ripresa abbiamo sbagliato di più e abbiamo sofferto. Politano e Cnadreva possono alternarsi nel ruolo di prima punta, Matteo riesce a risolvere le questioni dentro la densità e sa come muoversi nella gabbia dei difensori. Domenica ha fatto un grande gol, con controllo e tiro in pochissimo spazio. Conosce quel ruolo, nel Sassuolo ha giocato insieme a Berardi in attacco. Pensiamo solo alla partita di domani e non al derby".