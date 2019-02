© foto di PhotoViews

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico dell'Inter non si giocherà il posto contro il Parma semplicemente perché Suning non vorrebbe prendere decisioni drastiche fino a quando non venga messa a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento l'allenatore è confermato, anche se il bivio reale sarà quello della prossima estate e solo un bel girone di ritorno permetterà a Spalletti di conquistare la conferma.