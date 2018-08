Inter, Spalletti: "Non siamo l'anti-Juve ma possiamo diventarlo"

"Dobbiamo diventare l'anti Juventus, non lo siamo ancora, ma lo possiamo diventare. Noi dobbiamo lottare con quelle 4-5 squadre, abbiamo fatto mercato importante ma dobbiamo costruirci una mentalità forte. Lottare per lo scudetto è uguale a vincere tutte le partite ed è difficile per quella che è la nostra provenienza, dobbiamo ancora fare passi avanti. Al momento siamo l'anti nessuno". Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato il pareggio per 2-2 che il Torino ha conquistato in rimonta, abbassando le pretese di chi vede i nerazzurri candidati per lo scudetto. "E' preoccupante quando si prende un gol del genere e non si ha una reazione corretta perché sono quegli stessi momenti che hanno caratterizzato l'Inter negli ultimi anni. Si perde ogni connotato in quei momenti, l'errore è stato di tutti, c'è stata una leggerezza di interpretazione. Però poi bisogna riprendere a giocare come abbiamo fatto per larghi tratti della partita. Ci siamo visti sfuggire un risultato che era meritatamente nelle nostre mani. Stasera si è fatta una buona partita, non come con il Sassuolo che abbiamo preso un gol banale".