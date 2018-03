Inter, Spalletti: "Non troviamo continuità e neanche tutta questa qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha così commentato a Premium Sport il pareggio a reti bianche contro il Napoli: “Per me è stata una buona partita. Se non ci sono gol, non si sente parlare di calcio spettacolo. Sotto l'aspetto tattico e delle intenzioni siamo stati buoni. Chiaro che loro hanno fatto meglio di noi. Se rimani schiacciato ti giocano tra le linee con qualità. C'era qualche situazione per ripartire, alcune volte l'abbiamo sfruttata tutta, la palla rubata, altre volte no. A volte abbiamo la faccia tosta di esserci muscolarmente, altri momenti invece concediamo all'avversario e questo non mi piace. Non riusciamo a trovare la continuità. Cancelo è uno che se lo metti a destra ti dice che doveva giocare a sinistra, se lo metti di là viceversa. Lo fanno tutti ma lui più degli altri. L'intenzione era mettere D'Ambrosio a marcare Insigne e la sua qualità difensiva. Cancelo sa giocare da tutte e due le parti, riesce ad uscire da situazioni difficilissime con la qualità del trequartista. Abbiamo vissuto un pessimo periodo di pessime partite ma in generale non abbiamo giocato mai un grandissimo calcio, perché secondo me non abbiamo tutta questa qualità che si dice. Troppe volte, come stasera, si riparte dal portiere. Il Napoli ha qualità”.