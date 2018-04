Inter, Spalletti: "Occasione persa, ora i punti valgono doppio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto Luciano Spalletti dopo il ko della sua Inter contro il Torino: “Occasione persa perché c’era possibilità di guadagnare un po’ di margine visto che la lotta è di quelle agguerrite. Il discorso ora è difficile, sono punti che valgono doppio, dovremmo essere più bravi in futuro. In alcuni momenti abbiamo avuto meno bravura e meno qualità. Quando è capitato il momento di prenderci il vantaggio non ci siamo riusciti. Rafinha? Facile fare questo giochino, sono due anni che non gioca, viene da due gare in una settimana e mi era sembrato che avesse bisogno di centellinare il suo minutaggio. Non c’è da preoccuparsi, ma bisogna tenere conto di tutto”.