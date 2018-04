Inter, Spalletti: "Occhio ai diffidati. Dobbiamo proporre il nostro calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, soffermandosi sulla corsa per la Champions League: "Non c'è un solo parametro che determinerà il risultato finale, ce ne sono svariati. Noi abbiamo sempre cercato di avere la forza per mettere da parte gli ostacoli. Continueremo a ragionare così, abbiamo potenzialità. Attenzione adesso ai diffidati. Le insidie comunque ci sono per tutti. Bisogna avere la mentalità nel proporre il proprio calcio, oltre che l'entusiasmo e la conoscenza di quello che è il percorso da fare. Bisognerebbe non disperdere le qualità. L'ultima con la Lazio decisiva? Non ci penso. Il mio pensiero è che tutte le squadre avranno qualcosa da risolvere".