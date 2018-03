Inter, Spalletti: "Oggi grande impatto, Brozovic dà qualità e pulizia"

Risultato finale: Inter-Verona 3-0

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona: “Oggi abbiamo avuto un impatto importante con la partita, abbiamo saputo indirizzarla subito e siamo stati bravi nel gestirla. In alcuni momenti siamo stati troppo leziosi, però c’è da dire che i ragazzi hanno fatto una partita importante e che hanno avuto sempre la testa accesa fino alla fine. Rafinha? Lui è quel calciatore che nello stretto sa uscire bene palla al piede: sa quando giocare lungo, corto, tenerla. Lo ha sempre fatto. Brozovic, invece, ci sta dando pulizia e qualità in mediana, caratteristiche che probabilmente ci sarebbero servite anche prima: ci ho messo un po' a capirlo”.

Cosa ci dice sulle voci che Messi possa influenzare la convocazione di Icardi con la nazionale argentina?

“Fosse così, non starei molto comodo nella posizione di Sampaoli. E credo sia così per tutti gli allenatori. Sono convinto che Mauro alla fine verrà convocato perché è un grande calciatore e riesce a capitalizzare quasi tutte le occasioni. Però sono contento se ogni tanto tira il fiato. Ad esempio c’è Miranda che le gioca tutte e spesso gli dico di saltare qualche partita”.

L’Inter, a differenza degli altri anni, è ripartita dopo le battute d’arresto. Cosa è mancato dopo dicembre?

“Abbiamo cercato di proporre qualcosa di diverso, la squadra non ha mai perso la rotta della strada da percorrere. Non abbiamo vinto partite che dovevamo assolutamente vincere, di gol ne abbiamo fatti diversi e di partite ne abbiamo perse poche. C’era il rischio di mettere mani non dovevamo metterle, la squadra faceva vedere che molte delle cose andavano bene pur non facendo dei risultati. Queste ultime partite le abbiamo fatte in maniera corretta, oggi abbiamo avuto un grande equilibrio ed un ottimo impatto”.

Commentiamo la decisione di Sabatini ed il suo futuro?

“Di Sabatini dispiace, siamo molto legati. E’ persona di qualità e grande spessore, è uno di quelli che determina. Per cui mi è dispiaciuto ciò che è successo, ma lui fa così perché ha un carattere forte. Probabilmente anche un po’ impulsivo. Per quanto riguarda me, ho un contratto per due anni e sarò l’allenatore dell’Inter anche nella prossima annata. Questa è una società forte, chi lavora qui deve pensare all’Inter ed avere a cuore le sue sorti”.