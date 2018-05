Inter, Spalletti: "Oggi mostrato il nostro marchio, si è vista una squadra"

Dopo la vittoria con l'Udinese, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di InterTV: "Il gruppo ha dimostrato di avere una testa pensante, ha fatto valutazioni giuste ed è entrato in campo mostrando la propria qualità. Quello che dà soddisfazioni è sentire la partecipazione del pubblico. Quello interista ha visto calciatori forti, ha vinto coppe importanti e sa giudicare. Il fatto che oggi abbia partecipato con applausi e consensi dice come si sono comportati i calciatori. Il risultato completa l'analisi, ma si vede aggressione forte, squadra corta, la partecipazione ai palloni vaganti, tutti vanno nella direzione corretta anche quando devono sopperire alle difficoltà. Nell'atteggiamento di squadra siamo migliorati. Oggi a metà campo avevamo tre giocatori tecnici e siamo stati avvantaggiati nel palleggio, ma si è vista qualità ovunque. Poi sono serviti un grandissimo intervento di Handanovic e un grandissimo colpo di testa di Ranocchia per sbloccarla. Ma la squadra ha mostrato il suo marchio, non si possono trascorrere 7-8-10 partite in cui abbassiamo il livello del gioco che dovrebbe essere abituale per noi. Oggi ci sono tante azioni in cui si è vista l'Inter squadra, attuate non dalla giocata singola ma dal collettivo che vuole andare verso quella direzione".