Inter, Spalletti: "Oggi non bene, ma non meritavamo di perdere"

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, è intervenuto al termine del match perso contro il Torino (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

L'Inter meritava almeno il pareggio?

"Anche secondo me, però poi ci sono delle situazioni in cui non va come vorresti. Oggi è stata una partita in cui la squadra non ha fatto benissimo. Ma non meritavamo di perdere".

Lei è preoccupato da questa sconfitta?

"No, non sono preoccupato. La squadra è stata dentro per molte partite. Hanno sempre reagito, sono dei professionisti".

Un’occasione persa?

"Non è un problema, dobbiamo rimanere in lotta per l’ultima partita. Lo spazio c’è".