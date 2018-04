Inter, Spalletti: "Oggi pochi scambi in velocità. Felice per la Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, commenta a Rai Sport “Nei primi 45’ loro sono stati fisici, aggressivi, noi non siamo riusciti a incastrarci bene con queste tre punte larghe. Dopo abbiamo sbagliato quasi tutti i palloni che siamo riusciti a recuperare e non siamo stati in grado di creare occasioni utili. Qualche volta siamo andati dietro la loro linea difensiva con degli scambi in velocità, doveva essere questo lo schema della partita. Se riesci a giocare in velocità si aprono delle praterie, l’abbiamo fatto troppo poco. 2-3 volte però siamo andati davanti al portiere, loro anche hanno creato delle occasioni”.

Un punto nelle ultime due gare. “Il salto di qualità te lo giochi così, nel secondo tempo abbiamo giocato una buona partita. Poi è chiaro che da lì a vincere sempre c’è uno scalino nella prestazione, nel fare le cose che vuole la partita, nel dominare quello che è il punto di vista caratteriale, di fisicità, essere alla pari contro qualsiasi avversario. Vincerle tutte è uno scalino superiore”.

Nei primi minuti sembrava un crash test. Sesto 0-0 di questa stagione, è un record. Prendete pochi gol ma non ne fate più. “Bisogna stare attenti, ci siamo messi male, abbiamo durato fatica a scalare col terzo difensore. Abbiamo fatto pochi gol, probabilmente bisogna tornare a vincere le partite se si vuole aspirare a qualcosa, vanno fatti dei correttivi, migliorare in quello che si è sbagliato senza peggiorare dove si è fatto bene”.

Icardi? “Oggi era difficile trovare occasioni utili per lui se non esci dal loro pressing, c’è da essere bravi a giocare e recuperare una palla sporca. Lui la deve tenere e far venire qualcuno a sostegno, se nel riconquistare la palla non si riesce a fare questo diventa difficile. Le distanze sono tutte raggruppate, molto ravvicinate, il settore del campo in cui devi palleggiare è molto stretto. Dopo 3-4 scambi si riesce a riabbozzare una ripartenza, Icardi deve partecipare a questo palleggio basso”.

La Roma? “Mi ha fatto enormemente piacere, prima di tutto per l’affetto che ho per l’ambiente e i calciatori. L’anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, sono in Champions perché l’anno scorso siamo arrivati secondi davanti al Napoli. Se la sono meritata, hanno giocato una grandissima partita, hanno dato un contributo non solo a loro stessi ma al calcio italiano con questa vittoria. Ne beneficiamo tutti. Tutti in piedi ad applaudire. Il Liverpool? Meglio non metterci il naso, sanno bene cosa fare anche da soli".