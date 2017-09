Inter, Spalletti ok: ora l'esame è per la truppa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo una sessione di mercato controversa e ricca di polemiche rispetto a ciò che poteva essere e ciò che effettivamente è stato, le dinamiche legate all’Inter riguardano la comprensione del valore effettivo di una rosa che appare non del tutto completa. L’incognita è legata principlaemtente alla fase arretrata, con la decisione di privarsi di Ansaldi l’ultimo giorno di mercato e senza essere riusciti a portare a termine una trattativa in entrata per la fase centrale. Skriniar e Miranda hanno risposto presente alle sollecitazioni delle prime due giornate, ma è evidente che Ranocchia ed il promettente Vanheudsn, sebbene per motivi differenti, debbano ancora essere rodati ai massimi livelli. Non preoccupano le corsie esterne, dove l’abbondanza non manca anche al netto della possibilità di iscrivere D’Ambrosio al lotto delle alternative centrali, e dove i nuovi acquisti Dalbert e Cancelo saranno chiamati a incrementare la qualità della manovra della squadra rispetto alle stagioni passate. Bene la linea mediana, specie se Joao Mario dovesse confermare gli inequivocabili passi avanti messi in luce nella stagione appena iniziata, mentre per il reparto avanzato incuriosisce il colpo Karamoh: il francese è stato corteggiato ed inseguito con grande determinazione. Resta da comprendere se gli sforzi saranno confermati dall’attitudine di uno dei ragazzi più promettenti del calcio d’Oltralpe. A Spalletti il compito di trasformare le promesse, in solide realtà.