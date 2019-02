© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ovviamente amareggiato Luciano Spalletti dopo il 3-3 dell'Inter nel match del Franchi. Ecco le sue parole a InterTV: "Il rigore? Magari c'era visto che è stato dato (afferma con sarcasmo, ndr). Meglio palare della partita. La strada è giusta, c'è da rimettere a posto il morale dei ragazzi perché da lì si passa. La prestazione è stata fatta, va ricostruito l'entusiasmo perché solo con esso poi arrivano prestazioni corrette. Occorreva che la squadra tirasse fuori qualcosa in più per avere una striscia positiva e per certi versi ci siamo riusciti. Se sono felice della reazione dopo lo svantaggio? Prendere un gol così all'inizio spaccherebbe qualsiasi tipo di squadra, invece ho visto proprio una reazione immediata".