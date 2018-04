Inter, Spalletti: "Ora i punti valgono doppio, bisogna ripartire forte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti commenta la sconfitta-beffa di Torino anche ai microfoni di InterTV. "Ci sono delle gestione che vanno fatte un po' meglio: l'equilibrio, non concedere ripartenze, incastrarci meglio, farli abbassare - dice il tecnico nerazzurro -. Tante piccolezze che ti girano contro come il gol oppure come quella palla in area scivolata via a Perisic. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, per pochi tratti meno bene, ma non abbiamo meritato una sconfitta. Una buona gara, peccato per non aver portato a casa nemmeno un punto".

Quanto si può lavorare su questi dettagli che oggi sono andati male?

"Si può lavorare su tutto, ma diventa difficile andare ad analizzare tutto. Se su 10 palloni 2 ti girano contro va così: bisogna saper prendere e andare avanti".

Il calendario di aprile resta molto intenso, a partire da Bergamo.

"Ora i punti valgono doppio, per cui non portarne a casa nemmeno uno vuol dire che bisogna ripartire subito forte vincendo la gara successiva. Le altre vanno forte e, anzi, altre stanno recuperando. Non si può gestire nulla da qui alla fine, è un modo di fare sbagliato".