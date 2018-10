Inter, Spalletti: "Ora la continuità. Brozovic e Perisic da valutare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter vince strameritando un derby che si andava incanalando verso lo 0-0. Luciano Spalletti analizza i 90 minuti anche a InterTV: "Non mi era mai capitato di vincere un derby alla fine, ma di vincerli prima se la squadra gioca così - dice il tecnico nerazzurro -. Conseguenza normale la vittoria, peccato si sia vinto alla fine. La squadra ha fatto quello che doveva fare fin dal 1'. andare a prendere una squadra come il Milan nella loro metà campo si rischia molto, c'è da essere sempre concentrati: la squadra ha fatto questo tipo di gara, soffocando la perdita di palla in maniera perfetta. C'è stata solo qualche palla persa di troppo banalmente".

Confermi che questo successo ti dà più di 3 punti?

"No. Lo dicevo prima, ma ora non lo dico pù. Bisogna crescere, dando continuità come ha fatto Icardi. Dobbiamo collocarci in una fascia di squadre importanti".

Si diceva: Inter fisica e Milan che gioca meglio. E allora come dovrebbe fare l'Inter per giocare bene?

"Si descrivono le cose in base a come si è coinvolti emotivamente. Evidentemente sono coinvolti più i loro... (sorride, ndr). Abbiamo girato palla molto bene, magari sbagliando in area avversaria".

Si è visto un gruppo coinvolto e sul pezzo.

"Fondamentale per restare dentro un livello di confronto di prima qualità. Tutti devono anche accettare di stare fuori e poi pedalare forte la volta successiva per fare sempre grandi prestazioni. Bisogna che si allenino seriamente per farsi trovare pronti, Borja Valero è un esempio in questo senso".

Politano con i crampi, Perisic e Brozovic con qualche problema, per Nainggolan dobbiamo aspettare gli esami...

"Politano è recuperabile, i due croati vanno valutati. Entrambi avevano chiesto il cambio a fine primo tempo, poi Brozo ha superato in parte il problema, mentre Ivan alla fine l'ho tolto".