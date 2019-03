Inter, Spalletti: "Ormai è andata così. Cagliari fortunato negli episodi"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della sfida sostenuta dall'Inter contro il Cagliari (e persa per 2-1 dai nerazzurri), il tecnico Luciano Spalletti ha commentato il risultato della Sardegna Arena ai microfoni di InterTV. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lei in conferenza stampa ha mancato di approccio: cosa è mancato sotto questo punto di vista?

"Ho parlato dell'inizio di gara, quando non ci siamo fatti trovare pronti sull'impatto fisico e sulla determinazione degli avversari di lottare su ogni pallone. Abbiamo perso molti duelli e risporcato molte palle guadagnate, anziché pulirle e mettere la gara su un piano più consono a noi. Di conseguenza, loro ne hanno beneficiato e anche stasera sono stati fortunati negli episodi. Nel secondo tempo, quando abbiamo reagito, la gara si era già venuta un po' a delineare. Perché giochi con più ansia addosso e vai a sbagliare quelle due, tre o quattro occasioni... La palla-gol di Borja Valero è stata importante".

Dove finiscono i meriti del Cagliari ed iniziano i demeriti dell'Inter?

"Quelli del primo tempo sono tutti demeriti nostri. Loro hanno dato subito il massimo, facendo una buona partita. Noi siamo stati lenti nelle letture, nel decidere chi andasse a prendere d'assalto il pallone: dovevamo essere più attenti. Abbiamo lasciato tanti palloni vaganti al limite dell'area: c'è stata una volontà di non eseguire quello che voleva la situazione. E questo è il più grande dispiacere: poi nella ripresa abbiamo reagito e meritavamo di più, però ormai è andata così".

Come si affronta il match di giovedì prossimo contro l'Eintracht? Può essere vista la sfida come un ostacolo per il campionato?

"I rischi ci sono tutti, però poi quando si veste una maglia come questa bisogna essere pronti a sopperire e a dover gestire i carichi, sia psicologici che ambientali o legati alla forza dell'avversario. Sarà sempre così: non andremo mai a giocare una gara in condizioni normali, e le squadre forti devono saper reagire a tutte le difficoltà che gli altri le vogliono creare".

Come inquadra il periodo della squadra?

"Quando c'è il momento positivo, è chiaro che si prende convinzione e la squadra diventa ancora più forte mano a mano che passano i minuti delle partite. Nel momento in cui, invece, ci sono delle difficoltà, queste si compiono nel risultato negativo".