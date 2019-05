Inter, Spalletti out. È ufficialmente iniziata l'era Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È arrivata stamane l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter. All'indomani della comunicazione dell'esonero di Luciano Spalletti, il club meneghino ha già voltato pagina. Per la presentazione, invece, bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana, dopo la finale di Champions League di Madrid tra Tottenham e Liverpool, a cui peraltro il tecnico leccese presenzierà in compagnia dei nuovi dirigenti, forse anche Zhang in persona. Si chiude dunque dopo due anni l'esperienza dell'allenatore toscano in nerazzurro, con una doppia qualificazione in Champions e quel salto di qualità mancato che in carriera sembra seguire come un'ombra l'istrionico allenatore di Certaldo.

3-5-2 e mentalità - Sarebbe riduttivo condensare in due concetti l'abilità dell'ex commissario tecnico, ma il modulo con la difesa a tre e la grande capacità di sfruttare tutto il possibile dai propri giocatori sono certamente due delle chiavi del successo di Antonio Conte, a livello nazionale e internazionale. Una caratteristica che all'Inter è mancata in diversi momenti della stagione, pur avendo una delle migliori difese dell'intero campionato: ma come sarà il Conte in versione nerazzurra, dopo tre anni di assenza dai palcoscenici italiani? Più deciso che mai, in primis, come testimonia la lunga attesa che ha accompagnato la sua scelta di accettare l'offerta proposta da Marotta, in una delle rivali storiche della "sua" Juve.

Lukaku e Barella - Dzeko è vicino, ma se ci sarà la possibilità di andare su Romelu Lukaku, l'Inter non si tirerà indietro: il belga sembra essere il bomber preferito di Conte, che lo avrebbe voluto già ai tempi di Londra. E a centrocampo, chi meglio di Barella per interpretare al massimo la voglia e l'abnegazione che il tecnico pretende dai propri giocatori? A maggior ragione dopo un Europeo Under 21 che, c'è da giurarci, lo consacrerà come uno dei migliori interpreti a livello continentale nel suo ruolo.