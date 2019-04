Inter, Spalletti: "Padroni del campo nel 1° tempo, ma il gol bisogna farlo"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti ha analizzato il pari casalingo dell'Inter contro la Juventus ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo la squadra aveva prodotto una padronanza abbastanza netta, siamo arrivati ad essere insidiosi in diverse situazioni, però poi bisogna farlo il gol, non è mai facile. C'era da mantenere la stessa qualità di palleggio, invece non ce l'abbiamo fatta, loro sono stati più aggressivi e noi meno qualitativi. Abbiamo perso qualche pallone di troppo, sono una squadra che diventa fortissima anche se difende con dieci giocatori perché le nostre caratteristiche sono quelle di giocare, poi è bastato un minimo spazio e sono riusciti a rimettere a posto la partita".

Buona base per il futuro? "Secondo me la squadra ha fatto una buona partita. Siamo in un periodo in cui si è resa conto di avere capacità e mette in pratica il disegno che vogliamo attuare, di andare a pressare e di gestire il pallone. Poi ci sono momenti in cui si abbassa il livello di qualità e si sente la fatica allora bisogna fare blocco squadra davanti l'area di rigore, ma non siamo bravissimi nelle coperture degli spazi anche se sono ridotti".

Vecino da trequartista? "Ha qualità, ha l'inserimento, il buttarsi in bandierina, questo venire a chiudere l'azione, venire in fase conclusiva a supporto della punta. Nel fraseggio e nel traffico sulla trequarti ha meno possibilità di far girare palla con qualità, lui ha bisogno di campo, nelle scelte rapide ha meno caratteristiche. Brozovic ha preso possesso in pieno le qualità, i tempi e il settore, lo fa bene. Quando si dice giocatore di qualità si va a pensare all'estro, alla palla illuminante, invece c'è qualità anche nel fare passaggi semplici e scontati, se la metti con il giro giusto anche quella è qualità e in questa è perfetto".